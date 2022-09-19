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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor!

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor!

Galatasaray geçtiğimiz sezonu silerek yoluna devam ediyor. Baştan aşağı değişime giden sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de son oynanan Konyaspor mücadelesinde sezonun rekorunu kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yayın Tarihi: 19.09.2022- 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 06:38
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor!

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray, geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor.

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