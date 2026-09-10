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Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. İşte mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi:
Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER 1
Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER 2
Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER 3
Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER 4
Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER 5
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Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER)
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Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER)