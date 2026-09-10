A Spor Galatasaray Galerileri Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER Sporting 3-1 Galatasaray | MAÇTAN KARELER Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 00:20 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR