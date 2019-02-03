Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yazdı

Gelsinler, bir iki hafta antrenmana çıksınlar, tesisleri görsünler, arkadaşları ile tanışsınlar. Hatta ligde oynanan diğer maçları seyretsinler. Rakipleri hakkında bilgileri olsun. Bu futbolcular yurt içinden gelseler; tamam. Onlar, Türkiye şartlarını biliyor olurlar. Yani Kasımpaşa'dan aldığın Diagne gibi... Diğeri ikisi Galatasaray'a uzaydan geldi! Sonra da taraftar diyecek ki 'biz şampiyon olalım!' Dün geceki hangi takım kazansaydı diğerine yazık olurdu. İki takım da mücadele eder gözüktü ama futbol namına fazla bir şey vermedi. İki tarafın da bariz üstünlükleri yoktu.