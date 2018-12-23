23 Aralık 2018, Pazar

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Ribery Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni takımı

2004-2005 sezonunda yarım sezon Galatasaray forması giyen Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 15:37
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Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı

2004-2005 sezonu devre arası transfer döneminde Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olan ancak sezon sonunda tekrar ülkesinin yolunu tutan Ribery hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı

Bundan tam 13 yıl önce Galatasaray'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

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Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı

Fanatik'in haberinegöre bazı menajerlerin, Galatasaray'la temasa geçerek, Ribery'nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor.

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Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak.

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Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Eğer Ribery'nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

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