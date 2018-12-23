23 Aralık 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Devre arasında takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:50
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Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim golcüsüne kavuşuyor.

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Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Brezilyalı futbolcu ile söz kesildi.

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Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray, 29 yaşındaki golcüye kavuşmak için Çin'den gelecek haberi beklemeye geçti.

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Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Hürriyet'in haberine göre, Guanghzou Evergrande Kulübü ile sözleşmesi devam eden oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediğini de Çin ekibine iletti.

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Galatasaray yıldız golcünün transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Çin Kulübünün, iddia edildiği gibi Burak Yılmaz değil tam 200 milyon Euro'luk transfer bütçesinin bulunduğu ve yıldız bir golcü aldıktan sonra Alan Carvalho'nun bedelsiz olarak Galatasaray'a gitmesine izin vereceği öğrenildi.

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