20 Aralık 2019, Cuma
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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra'nın görüntüsü olay oldu. İşte o görüntü ve Galatasaray taraftarının Çıra tepkisi...
Giriş Tarihi: 17.12.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:44
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