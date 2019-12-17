20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra'nın görüntüsü olay oldu. İşte o görüntü ve Galatasaray taraftarının Çıra tepkisi...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:44
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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti.

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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yaratmıştı.

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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve galibiyeti kutlamıştı.

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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." ifadelerini kullanmıştı.

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Maç sonu olay fotoğraf! Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı...

Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekti.

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