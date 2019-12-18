20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Maçının ardından Gökhan Çıra gündeme oturan isimlerden oldu. Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Maçtan sonra hem Muslera hem Fatih Terim hem de gündem olan Gökhan Çıra açıklamalarda bulundu. Günün fotoğrafı ise sosyal medyada ortaya çıktı. İşte yıllar önce Gökhan Çıra ile Fernando Muslera...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:49
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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray rövanş maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra ise kavga çıktı.

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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

Tuzlaspor'un kazandığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında paylaşım yapan Gökhan Çıra'nın yanına Fernando Muslera'nın gitmesiyle gerginlik yaşandı.

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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

Ardından iki takım futbolcuları ve görevlileri arasında sert anlar yaşandı. Polisin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden yatıştırıldı.

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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...

FERNANDO MUSLERA: SAYGILI OLMASINI SÖYLEDİM

Fernando Muslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak kimseye vurmadığını ve Gökhan Çıra'ya saygılı olması gerektiğini belirtti. Galatasaraylı file bekçisinin sözleri şöyle:

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