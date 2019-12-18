20 Aralık 2019, Cuma
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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Muslera...
Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Maçının ardından Gökhan Çıra gündeme oturan isimlerden oldu. Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Maçtan sonra hem Muslera hem Fatih Terim hem de gündem olan Gökhan Çıra açıklamalarda bulundu. Günün fotoğrafı ise sosyal medyada ortaya çıktı. İşte yıllar önce Gökhan Çıra ile Fernando Muslera...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:49
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