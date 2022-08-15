Igor Tudor Marsilya’da istemedi Galatasaray devreye girdi! Cimbom’dan yılın transfer bombası

Süper Lig'e Antalyaspor'u mağlup eden ardından Giresunspor'a karşı evinde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche-Olsen'in işini bitirdi. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren Galatasaray yönetimi, istediğine ulaştı ve bonuslarla 3 milyon Euro karşılığında Gent ile el sıkıştı. Belçika temsilcisi, 1 sezon kontratı kalan oyuncu için daha fazla direnemezken Olsen'in de Galatasaray'ı istemesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar savunma eksiğini Olsen ile tamamlarken, hücum hattına takviye için yoğun bir çalışma halinde. Galatasaray, Belotti için ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar İtalyan golcü için teklifini sundu ve beklemeye geçti. Öncelikli olarak İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen Belotti'nin net kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Belotti ile Roma ciddi bir şekilde ilgilenirken, Nice ve Monaco da oyuncunun durumunu takip ediyor. Galatasaray ayrıca Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile rekabet edebilecek bir kanat oyuncusu almak için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği milli yıldız Cengiz Ünder için girişimlere başladığı ifade edildi. Marsilya'nın sezon başı satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kabus gibi bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de 10 gol 3 asistle kapayan milli futbolcu, takımdaki diğer oyuncular gibi yeni teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşıyor. Takımın başına Igor Tudor'un gelişi, Cengiz Ünder'in alışık olduğu sistemi adeta yıktı. Klasik düzende sağ kanat olarak oynayan Cengiz, Tudor'un 3-4-2-1'e geçişiyle boşluğa düştü. Cengiz Ünder dün Marsilya'nın Brest ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Ancak milli yıldız sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve ikinci yarıda yerini yeni transfer Alexis Sanchez'e kaptırdı. Fransız basını, son olarak Alexis Sanchez'i transfer eden Marsilya'da Cengiz Ünder için oynama şansının neredeyse kalmadığını duyurdu. Fransızlar, milli futbolcunun takımdan ayrılabileceğini ifade etti. Galatasaray'ın da Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için girişimlerde bulunma kararı aldığı belirtildi. Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği istediği ifade edildi. CENGİZ ÜNDER KİMDİR? Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Sındırgı, Balıkesir'de doğan kanat mevkisinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giymektedir. 1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi. 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı. 20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu. Milli yıldız son 2 sezondur ise Marsilya formasını giyiyor. A Milli Takım ile 42 maça çıkan Cengiz Ünder bu karşılaşmalarda 13 gol atma başarısı gösterdi.