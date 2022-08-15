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Igor Tudor Marsilya’da istemedi Galatasaray devreye girdi! Cimbom’dan yılın transfer bombası

Igor Tudor Marsilya’da istemedi Galatasaray devreye girdi! Cimbom’dan yılın transfer bombası

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de son olarak Giresunspor evinde 1-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Igor Tudor'un Marsilya'da düşünmediği isim için harekete geçti. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 10:09
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Igor Tudor Marsilya’da istemedi Galatasaray devreye girdi! Cimbom’dan yılın transfer bombası

Süper Lig'e Antalyaspor'u mağlup eden ardından Giresunspor'a karşı evinde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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