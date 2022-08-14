Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gizli operasyon ortaya çıktı! Dursun Özbek'ten stoper bombası
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gizli operasyon ortaya çıktı! Dursun Özbek’ten stoper bombası

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gizli operasyon ortaya çıktı! Dursun Özbek'ten stoper bombası

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2022- 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022- 09:21
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