GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gizli operasyon ortaya çıktı! Dursun Özbek’ten stoper bombası

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, dolu tribünler önünde oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Cimbom, yeni transferlerinin sahne aldığı mücadeleden şok bir skorla ayrılmış oldu. Böylelikle Aslan, ligde iki maç sonunda 3 puanda kalmış oldu. Galatasaray'da, Giresunspor maçının ardından gözler transfere çevrildi. Savunma hattında Marcao'dan sonra Victor Nelsson'a da talipler olması sebebiyle transferde harekete geçildi. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kaliteli bir stoper için devreye girdi. Transferde şu ana kadar Haris Seferovic, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler kadroyaa katılmıştı. Transferde dünya yıldızlarını transfer eden sarı kırmızılılarda, yeni hedef stoper bölgesi. Giresunspor maçında yeni transfer Abdülkerim Bardakcı, yaptığı bireysel hata sonrası büyük eleştiri almıştı. Konyaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, taraftardan da tepki çekti. Marcao'nun ayrılığı sonrası yapılacak yeni transferle birlikte Abdülkerim'e kulübe yolu gözüktü. Başkan Dursun Özbek'in, stoper hattında yapılan hatalar sonrası transfer için bizzat devreye girdiği iddia edildi. Listesindeki birçok isimle görüşmelerde bulunan Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek'in yalnızca stoper transferinde pazarlıkları kendisininin yürütme kararı aldığı öne sürüldü. İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimlerle görüşmelerde bulunan sarı kırmızılılar, flaş bir oyuncuda karar aldı. Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi. Okan Buruk'un onayı sonrası Dursun Özbek, o yıldız için pazarlıklara başladı. İşte o isim... G.SARAY'DAN MASON HOLGATE BOMBASI! Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Mason Holgate için devreye girdi. Sarı kırmızılılar, İngiliz stoperi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlama kararı aldı. Everton'da düzenli olarak forma giyen 25 yaşındaki savunmacının transferi zor gibi gözükse de Galatasaray'ın, Everton'a yüksek bir bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı. Bu rakamın da yaklaşık 8-9 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. 1.87 boyundaki defansın da Türkiye'ye gelmeye henüz sıcak bakmadığı ancak ikna edilebileceği iddia edildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Holgate, bu sezon 2 maça çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon ise 29 karşılaşmada görev aldı. Holgate, 29 maçta 3 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Holgate'in Everton ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Holgate, İngiltere U21 takımında da 6 müsabakada boy gösterdi. Yıldız stoper kariyerinde, Everton'ın yanı sıra West Brom ve Barnsley gibi ekiplerde de ter dökmüştü.