01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılı ekip golcü oyuncu ile devam etmeyecek.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 22:23
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G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı ve sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar vermeye hazırlanıyor.

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G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray'ın Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndermeyi planladığını yazdı.

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G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Yunan golcüye ve çevresine bu kararını bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşebileceği de belirtildi.

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G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

MITROGLOU EVİNE GERİ DÖNEBİLİR

Marsilya'da da "istenmeyen adam" olan Kostas Mitroglou'nun, dünya futboluna adını duyurduğu Olympiakos'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.

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G.Saray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Yunan ekibinin, 31 yaşındaki eski golcüleri için de bir teklif hazırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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