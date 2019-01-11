11 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transfer teklifine ret!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Bu kez gündem takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Younes Belhanda.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 20:11
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Galatasaraydan transfer teklifine ret!

Sarı kırmızılı ekibin son günlerde sürekli gündeme gelen isimlerinden Younes Belhanda'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaraydan transfer teklifine ret!

Geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar karşılığında transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad hemen sonrasında Belhanda için girişimlere başlamıştı.

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Galatasaraydan transfer teklifine ret!

Al-Ittihad'ın Faslı oyuncuya 5 milyon euro teklif yaptığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

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Galatasaraydan transfer teklifine ret!

Fakat Galatasaray bu teklifi yetersiz bulması sebebiyle geri çevirmişti.

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Galatasaraydan transfer teklifine ret!

S. Arabistan temsilcisi bu gelişme sonrası teklifini 7 milyon euro'ya yükselterek sarı kırmızılı ekibin kapısını tekrar çaldı.

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