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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayı için oyuncu arayışlarını sürdüren, bir yandan da sezon sonu kadro planlamasını hazırlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği hatta uzun süreli sözleşme önerdiği iddia edilen dünya yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:02
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