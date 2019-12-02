Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayı için oyuncu arayışlarını sürdüren, bir yandan da sezon sonu kadro planlamasını hazırlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği hatta uzun süreli sözleşme önerdiği iddia edilen dünya yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





