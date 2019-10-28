Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Kadro dışı kalmasına rağmen A Takım ile beraber antrenmanlara devam eden ve hırsı, çalışkanlığı ve profesyonelliği ile alkış toplayan Linnes'i Ocak ayında yeniden kadroya dahil edecek olan Fatih Terim, Norveçli futbolcu ile de bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi.