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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...
Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbiyi 1-0 kaybetti. Mağlubiyet sonrası sarı kırmızılı ekipte kazan kaynamaya başladı... Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyunculara son şansı verdim" demesinin ardından yeni yol haritası belli oldu. İşte Terim'in yeni yol haritası...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 19:42
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