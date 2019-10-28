28 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbiyi 1-0 kaybetti. Mağlubiyet sonrası sarı kırmızılı ekipte kazan kaynamaya başladı... Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyunculara son şansı verdim" demesinin ardından yeni yol haritası belli oldu. İşte Terim'in yeni yol haritası...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 19:42
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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Sezona büyük umutlar ile başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray şu ana kadar hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de aldığı sonuçlar ile hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Sarı-kırmızılı kulüpte sular zaten durulmuyordu ancak Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve Fatih Terim yaptığı açıklama ile "operasyon" sinyalini ilk kez bu denli güç şekilde verdi.

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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Peki Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor? İşte Fatih Terim'in yol haritası.

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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

MARTIN LINNES

Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan Martin Linnes, Fatih Terim'in en büyük pişmanlıklarından biri olarak gösteriliyor.

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Galatasaray'da tarihi operasyon! İşte Fatih Terim'in yol haritası...

Kadro dışı kalmasına rağmen A Takım ile beraber antrenmanlara devam eden ve hırsı, çalışkanlığı ve profesyonelliği ile alkış toplayan Linnes'i Ocak ayında yeniden kadroya dahil edecek olan Fatih Terim, Norveçli futbolcu ile de bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi.

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