24 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbiyi 1-0 kaybeden Galatasaray'da sular durulmuyor... Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyunculara son şansı verdim" diyerek birçok ismin takımdan ayrılacağının sinyalini verdi. Sarı-kırmızılı takımda kötü gidişatı durdurmak için çalışmalar sürerken, ocak ayında takımdan ayrılması beklenen oyuncular da belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:12
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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, kötü gidişatına dur diyemedi.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Son 8 resmi maçının 4'ünde berabere kalan 3'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda değişim rüzgarları esecek.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Eksik Beşiktaş karşısında neredeyse pozisyona dahi giremeden maçı bitiren ve Süper Lig'de oynadığı 9 maçın 4'��nde gol bulamayan Galatasaray'da Fatih Terim, operasyon düğmesine basılacağını duyurdu.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenildiği maçın ardından Fatih Terim'den sert açıklamalar gelmişti...

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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Devre arası transfer dönemini işaret eden Terim, "Bazı oyunculara son şansı verdim" derken sözlerine, "Biz operasyonları genelde ocak ayında yapıyoruz ama yine ben kendi kendime konuşuyorum. Satmadan da alamıyoruz, böyle bir gerçek var." şeklinde devam etmişti.

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