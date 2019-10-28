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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbiyi 1-0 kaybeden Galatasaray'da sular durulmuyor... Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyunculara son şansı verdim" diyerek birçok ismin takımdan ayrılacağının sinyalini verdi. Sarı-kırmızılı takımda kötü gidişatı durdurmak için çalışmalar sürerken, ocak ayında takımdan ayrılması beklenen oyuncular da belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:12
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