Anasayfa Galeri Galatasaray’da seçimden sonra transferler açıklanacak! İşte hedefteki yıldızlar
Galatasaray’da seçimden sonra transferler açıklanacak! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray’da seçimden sonra transferler açıklanacak! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini bırakan sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte yapılacak olan seçimden sonra transfer bombaları art arda patlayacak. İşte Aslan'ın hedefindeki önemli isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 26.05.2022- 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022- 10:16
BİZE ULAŞIN