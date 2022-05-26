Galatasaray’da seçimden sonra transferler açıklanacak! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak. Yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kozlarını paylaşacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38 haftada 52 puan toplayarak 13. sırada bitirdi. Cimbom, yeni başkanıyla beraber yeni bir yapılanmaya gidecek. Aslan, transferde sözleşmesi elinde isimleri yönelmeyi düşünüyor. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan iki başkan adayının da transfer listesinde benzer isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın transfer için gündeminde yer alan isimler: XEKA Geçtiğimiz sezon orta sahada Berkan ve Taylan ikilisinden verim alamayan sarı-kırmızılı ekip, merkez orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın listesinde Lille ile sözleşmesi sona eren Xeka bulunuyor. Portekizli futbolcu bu sezon Fransız ekibinde 31 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. AXEL WITSEL Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, sarı-kırmızılı ekibe Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Axel Witsel'i önerdi. 33 yaşındaki yıldızla Juventus, Manchester United, Tottenham gibi kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Witsel transferinde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek. JEAN MICHAEL SERI Fulham'ın sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Seri, sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim oldu. 30 yaşındaki orta sahanın durumu soruldu. Fulham'da bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Seri, 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Tecrübeli orta saha, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. FEDERICO BERNARDESCHI İtalyan basını Galatasaray'la ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya attı. Juventus'taki sözleşmesi sona ermek üzere olan Federico Bernardeschi ile Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi. Federico Bernardeschi'nin transferiyle de vatandaşı Sensibile ilgileniyor. İtalyan sağ açık bu sezon 36 maça çıkarken 2 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. JESSE LINGARD Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de Manchester United'la sözleşmesi biten Lingard. İngiliz oyuncuya Premier Lig'den de önemli talipler var. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız için şartları zorlayacak. İngiliz yıldız 8-10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. HENRY ONYEKURU Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine gündeme gelen isim Onyekuru. Yunanistan ekibi Olimpiakos'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijerya kanat oyuncusu için seçimden sonra girişimler başlayacak. Onyekuru bu sezon 27 maçta 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. ALEXIS SANCHEZ Galatasaray, Inter'den ayrılmak isteyen Şilili yıldız Alexis Sanchez ile de ilgileniyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 39 maçta 9 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Şilili yıldız sağ kenarda Feghouli'nin yerine düşünülüyor. ISCO Galatasaray'da son olarak gündeme gelen yıldızlardan biri de Isco oldu. Real Madrid'den ayrılacak olan İspanyol 10 numara için girişimler başladı. Bu sezon 17 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 2 gollük performans ortaya koydu. HAJI WRIGHT Forvet hattında elinde Gomis, Mostafa Mohamed gibi isimler bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Haji Wright'ı da gündemine aldı. Amerikalı oyuncu bu sezon Akdeniz ekibinde 35 maçta 15 gol 2 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi Danimarka ekibi Sönderjyske'de bulunuyor. BERKE ÖZER Yedek bir kaleci arayan sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Berke Özer gündeme gelen isimler arasında. Fenerbahçe'den ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncunun durumu seçimden sonra netlik kazanacak.