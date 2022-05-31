Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı...

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon bambaşka bir yapıya bürünmek isteyen Galatasaray, transferde dünya yıldızını gündemine aldı. Aslan, kulübünden ayrılan oyuncu için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 31.05.2022- 06:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı...

Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak.

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