GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı...

Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı camia, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray, daha önce Real Madrid'den ayrılan Isco'yu gündemine almıştı. Aslan için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Fransız yıldız Corentin Tolisso için harekete geçtiği ifade edildi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Fransız yıldızın menajerinin iki başkan adayına da transfer şartlarını sunduğu belirtildi. 15 milyon Euro değeri olan Tolisso, 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor. YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ Alman devi, yıldız orta saha için Lyon'a 2017 yılında tam 41.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen Tolisso 2 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Fransız orta saha 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen tecrübeli oyuncu kararını kısa süre içinde açıklayacak. Tolisso bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fransız orta sahanın durumunu Avrupa'nın önde gelen takımları da takip ediyor. Tolisso ile ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool'un ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın seçimi geride bıraktıktan sonra yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. Tolisso'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirtiliyor. Bayern Münih'ten ayrılan Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni bir sayfa açıldı. Sportif ve kişisel olarak bana 5 yılda birçok şey katan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayern Münih'e gelecek yıllar için en iyisini diliyorum.' ifadelerini kullandı. TOLISSO KİMDİR? 3 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Corentin Tolisso, futbol kariyerine ilk olarak 2000 yılında Stade Amplepuisien takımının alt yapısında başladı. 4 sene kendisini burada minik takımlarda geliştirdikten sonra 2004 yılında doğduğu şehrin yerel bir takımında yer aldı ve 2007 yılında ise Lyon yöneticilerinin dikkatini çekip altyapıya transfer edildi. Lyon genç takımlarında 6 sene mücadele veren genç futbolcu, 2012 yılında ilk kez bir yükselme yaşadı ve Lyon B takımına davet edildi. 2012-2013 sezonu burada geçiren Corentin Tolisso, 30 maça çıkıp 1 gol atarken 2013 yılında as takım ile de çalışmalara başladı. 2013-2014 sezonunda resmi olarak Lyon ile Fransa Ligue 1 maçlarına çıkmaya başladı ve böylece profesyonel kariyerine başlangıç yaptı. 2014-2015 sezonunda ise takımda yerini sağlama aldı ve o sezon kariyeri boyunca 43 maça çıkıp 7 kez fileleri havalandırdı. Yıldız orta saha 2017 yazında Bayern Münih'e 41.5 milyon Euro bedelle transfer oldu.