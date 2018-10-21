    21 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!

    Galatasaray'da Emre Akbaba ve Onyekuru'nun ardından şimdi de Feghouli ve Fernando'nun oynamasının zor olduğu ortaya çıktı.

    Giriş Tarihi: 21.10.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 09:17
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    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!
    Galatasarayda Rodrigues isyanı!

    Bursa maçından az bir hasarla sıyrılan Galatasaray'da ortaya çıkan tablo can sıktı.Ligde evinden beraberlikle kurtulan Cim-Bom'da üst üste gelen sakatlıklar ve moral bozukluğu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde büyük endişe yarattı. İşte lideri krize sokan sebepler:

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    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!
    Galatasarayda Rodrigues isyanı!

    1)SAKATLAR ÇOĞALDI: Emre Akbaba ve Onyekuru zaten sakattı. Bursaspor maçında bunlara adale sakatlığı yaşayan Fernando ve Feghouli eklendi. Sağ üst adale grubunda zorlanma yaşayan iki futbolcu da büyük ihtimal forma giyemeyecek.

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    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!
    Galatasarayda Rodrigues isyanı!

    Kasığında ağrı bulunan Serdar Aziz de bugün ek tetkiklerden geçirilecek. Ancak durumu kritik... Belhanda, Donk, Rodrigues ve Eren'in sakatlıktan yeni çıkması ise tam randıman vermelerini engelliyor.

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    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!
    Galatasarayda Rodrigues isyanı!

    2) FİZİK ZAYIF: Takımın fiziksel olarak durumu iyi değil. Üst üste yaşanan adale sakatlıkları, takımın maç içinde belirli bir bölümden sonra geri koşamaması, Şampiyonlar Ligi'nde en az koşan takım olması bunun göstergesi...

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    Galatasaray'da Rodrigues isyanı!
    Galatasarayda Rodrigues isyanı!

    3) GÜZEL FUTBOL UZAKTA: Hiçbir istatistikte ligin en iyisi olmamasına rağmen zirvede olan Galatasaray, iç sahada kazandığı maçlarda da iyi futbol oynamıyor. Bursa maçında da bu durum tavan yaparken, takım halinde oynanan kötü futbol endişeleri arttırdı.

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