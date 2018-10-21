Galatasarayda Rodrigues isyanı!

3) GÜZEL FUTBOL UZAKTA: Hiçbir istatistikte ligin en iyisi olmamasına rağmen zirvede olan Galatasaray, iç sahada kazandığı maçlarda da iyi futbol oynamıyor. Bursa maçında da bu durum tavan yaparken, takım halinde oynanan kötü futbol endişeleri arttırdı.



