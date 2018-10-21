    21 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!

    Selçuk, Donk ve Eren'den sonra Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlığı Terim'i çıldırttı... Fatih hoca, sağlık heyeti ve teknik ekiple durum değerlendirmesi yaptı... Çarpıcı sonuçlara ulaştı...

    Giriş Tarihi: 21.10.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 00:03
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    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!
    Fatih Terimi çıldırtan rapor!

    Bursaspor maçının ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlanması Fatih Terim'i çıldırttı.

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    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!
    Fatih Terimi çıldırtan rapor!

    Selçuk İnan, Donk ve Eren Derdiyok'tan sonra yaşanan bu gelişme üzerine G.Saray'ın teknik patronu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar üzerine sağlık heyetini sorguya çekti.

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    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!
    Fatih Terimi çıldırtan rapor!

    Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu şok sakatlıkları masaya yatıran Fatih Terim, yardımcıları ile detaylı bir analiz yaptı.

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    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!
    Fatih Terimi çıldırtan rapor!

    Terim'in ekibi çarpıcı sonuçlara ulaştı.

    İşte o çarpıcı rapor:

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    Fatih Terim'i çıldırtan rapor!
    Fatih Terimi çıldırtan rapor!

    1 OYUNCULAR KENDİNE İYİ BAKMIYOR

    Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.

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