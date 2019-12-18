20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı
Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildiği maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da ocak ayı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transfer döneminde hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin ardından ikinci ayrılık da gerçekleşiyor. İşte o yıldız ve yeni takımı...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:06
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