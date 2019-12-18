20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildiği maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da ocak ayı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transfer döneminde hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin ardından ikinci ayrılık da gerçekleşiyor. İşte o yıldız ve yeni takımı...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:06
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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nu 2 puanla son sırada tamamlayan Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi.

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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Devler Ligi serüveninin sona ermesinin ardından gözünü lige çeviren sarı-kırmızılılar, 15. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada Feghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Orgill'in kırmızı kartının ardından Galatasaray'ın maçı kazanacağına kesin gözüyle bakılırken, Ankaragücü 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kiçiu ile bulduğu gollerle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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