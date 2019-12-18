20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Üç kulvarda da istediği sonucu alamayan, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de zirveden kopmamaya çalışıyor. Süper Lig'de 15. haftada Aslan 2-2 berabere kalmış ancak rakipleri de puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Göztepe ve Antalyaspor ile karşılaşacak. İki maçtan 6 puan alıp minimum hasarla devre arasına girmek isteyen Aslan, forvet pozisyonu için adayını belirledi! Andone'nin uzun sakatlığı sonrası sözleşmesini feshetmeye çalışan Terim'in ekibi, Falcao'nun da partnerini belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:47
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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etmiş ve taraflar sahadan birer puanla ayrılmıştı.

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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Aslan böylelikle, daha sonraki günlerde rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli bir avantajdan oldu.

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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

'KADRO DIŞI'LAR BAŞLADI!

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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