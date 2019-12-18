Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...

Üç kulvarda da istediği sonucu alamayan, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de zirveden kopmamaya çalışıyor. Süper Lig'de 15. haftada Aslan 2-2 berabere kalmış ancak rakipleri de puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Göztepe ve Antalyaspor ile karşılaşacak. İki maçtan 6 puan alıp minimum hasarla devre arasına girmek isteyen Aslan, forvet pozisyonu için adayını belirledi! Andone'nin uzun sakatlığı sonrası sözleşmesini feshetmeye çalışan Terim'in ekibi, Falcao'nun da partnerini belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





