20 Aralık 2019, Cuma
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Andone'nin sözleşmesi feshediliyor! Yerine gelecek isim ise...
Üç kulvarda da istediği sonucu alamayan, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de zirveden kopmamaya çalışıyor. Süper Lig'de 15. haftada Aslan 2-2 berabere kalmış ancak rakipleri de puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Göztepe ve Antalyaspor ile karşılaşacak. İki maçtan 6 puan alıp minimum hasarla devre arasına girmek isteyen Aslan, forvet pozisyonu için adayını belirledi! Andone'nin uzun sakatlığı sonrası sözleşmesini feshetmeye çalışan Terim'in ekibi, Falcao'nun da partnerini belirledi. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:47
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