Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Garry Rodrigues Ozan Kabak ve Tarık Çamdal'ın ardından bir ayrılık daha resmiyete kavuşuyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





