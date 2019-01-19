19 Ocak 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Garry Rodrigues Ozan Kabak ve Tarık Çamdal'ın ardından bir ayrılık daha resmiyete kavuşuyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 12:21
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Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Sarı-kırmızılılar Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin euro'ya Al-Ittihad'a; Ozan Kabak'ı ise 11 milyon euro'ya Stuttgart'a yollamıştı.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Cimbom'da geçtiğimiz günlerde bir ayrılık daha yaşanmış ve uzun süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Fatih Terim gidecek ismi belirledi

Böylelikle sezonun ikinci yarısı öncesi sarı-kırmızılı takımda toplam 5 ayrılık gerçekleşti.

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