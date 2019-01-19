19 Ocak 2019, Cumartesi

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Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Eren Derdiyok ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:46
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Eren Derdiyokun yeni takımı belli oldu

Sezon başında Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdıktan sonra forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da Eren Derdiyok, sezona birinci forvet olarak başlamıştı.

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Eren Derdiyokun yeni takımı belli oldu

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 7 gol kaydeden Eren, gösterdiği performansla Galatasaray taraftarına saç baş yoldurmuştu.

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Eren Derdiyokun yeni takımı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ile birlikte Eren Derdiyok'u da kadroda düşünmediğini açıkladı.

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Eren Derdiyokun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayıran 30 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu.

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Eren Derdiyokun yeni takımı belli oldu

Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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