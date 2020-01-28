28 Ocak 2020, Salı
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...
Süper Lig'in ikinci yarına hızlı giriş yapan Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip galibiyet sonrası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından yoğunluk verdiği stoper takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'a, uzun süredir renklerine bağlamak için çaba harcadığı Roma'nın Türk stoperi Mert Çetin'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 00:03
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