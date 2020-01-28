28 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Süper Lig'in ikinci yarına hızlı giriş yapan Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip galibiyet sonrası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından yoğunluk verdiği stoper takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'a, uzun süredir renklerine bağlamak için çaba harcadığı Roma'nın Türk stoperi Mert Çetin'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 00:03
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan müjdeli bir haber geldi.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Geçtiğimiz hafta Cimbom, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmıştı. Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirmişti.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz haftalarda 1.5 yıl için 850 bin euro önerdiği Roma tarafından reddedilen teklif, 6 ay için 500 euro olarak revize edilmişti.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi...

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın ise hızlı bir stoper istediği, ve takviye yapana kadar Mert Çetin'i kadroda tutacağı belirtilmişti. Fonseca'nın isteği üzerine harekete geçen Roma, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger Ibanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.

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