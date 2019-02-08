08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a rekor para! Anlaşma tamam...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılar son gerçekleştirdikleri transfer anlaşmasıyla adeta para bastı. Toplam kazanç bazında gelirlerini uçuran Aslan'da toplam rakam ve transfere dair ayrıntılar şöyle:

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:32
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Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

Yıldız isim için gelen teklifi değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, teklife olumlu yanıt verdi ve bir sezonda en fazla transfer geliri sağlayacağı yılı geride bıraknış olacak. İşte detaylar...

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Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis, 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gitmişti...

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Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

Garry Rodrigues ise 9 milyon euro bedelle devre arası transfer döneminde Al-Ittihad takımının yolunu tuttu.

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Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında verildi.

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Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

Maicon Roque ise son gönderilen isimdi. Brezilyalı stoper Al-Nasr Riyad kulübüne 1.5 yıllığına 1.7 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.

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