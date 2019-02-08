Galatasaraya rekor para! Anlaşma tamam...

08 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'a rekor para! Anlaşma tamam...
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılar son gerçekleştirdikleri transfer anlaşmasıyla adeta para bastı. Toplam kazanç bazında gelirlerini uçuran Aslan'da toplam rakam ve transfere dair ayrıntılar şöyle:
Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:32
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