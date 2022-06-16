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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’a Kosova’lı dinamo! Marco Rose...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Kosova'lı dinamo! Marco Rose...

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile son ana kadar kıyasıya bir başkanlık seçimi yarışına giren ve kazanan Dursun Özbek yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Özbek öncelikle teknik direktör konusunu netleştirecek. Yönetim Kurulu ile çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Dursun Özbek ve ekibi bir yandan da futbolcu transferine yöneldi. İşte sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan o isim ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 16.06.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022- 21:26
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’a Kosova’lı dinamo! Marco Rose...

Galatasaray bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımın eksik olan bölgeleri için transfer çalışmaları yapıyor.

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