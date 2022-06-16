GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’a Kosova’lı dinamo! Marco Rose...

Galatasaray bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımın eksik olan bölgeleri için transfer çalışmaları yapıyor. Başkan Dursun Özbek'in futbolun başına getirme kararı aldığı Cenk Ergün'ün ilk olarak orta alanda kanayan yaraya çözüm bulmak istediği belirtiliyor. Takvim'in haberine göre Ergün'ün bu düşünce ile 6 numara ve 8 numara takviyesine yoğunlaştığı belirtilirken, sürpriz bir isimle ilgili transfer iddiası gündeme geldi. İddialara göre Galatasaray, Reims'te forma giyen Valon Berisha ile ilgileniyor. Galatasaray'ın Reims formasını giyen Kosovalı yıldızla ilgilendiği belirtiliyor. Berisha'nın Marco Rose'nin eski öğrencisi olması dikkat çekiyor Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giyen Kosovalı yıldız 1 asist yaptı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 29 yaşındaki Berisha hem 6 hem de 8 numara bölgesinde oynayabiliyor. Berisha'nin bir dönem Salzburg'da Marco Rose ile çalışması, transferi Alman hocanın istediği iddialarını da beraberinde getirdi. VALGON BERISHA KİMDİR? 176 cm boyunda ve 70 kilo olan Valon Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 16 maçta sahaya çıktı. Berisha lider kişiliği ve hırslıyapısıyla ön plana çıkıyor. Kosova'lı futbolcunun Fransız ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Berisha'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. Özellikle orta sahada sert ve güçlü oyuncu arayan Galatasaray'da Berisha ismi öne çıktı.