Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek atağa geçti! İşte Aslan’ın listesindeki yıldızlar
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek atağa geçti! İşte Aslan’ın listesindeki yıldızlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek atağa geçti! İşte Aslan’ın listesindeki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada yeni başkan seçilen Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray'da, Özbek ve yönetiminin ilgilendiği isimler de belli oldu. İşte sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 10:01
BİZE ULAŞIN