GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek atağa geçti! İşte Aslan’ın listesindeki yıldızlar

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan seçilen Dursun Özbek, vakit kaybetmeden kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Özbek, Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Günü'nde transfer konularıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özbek şu ifadeleri kullanmıştı: 'Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk.' 'Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var.' 'Hem finansal boyutu itibarıyla hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık.' 'Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız.' 'Görevi devraldıktan sonra da Torrent ile elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz.' 'Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o.' Özbek'in mazbatayı aldıktan sonra ilk olarak teknik direktör meselesine ağırlık vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda öncelik Torrent ile yolları ayırmak. İspanyol çalıştırıcının yerine düşünülen isimler de belli oldu. İşte o teknik direktörler: Marcelo Gallardo