10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızlı taraftarlar dev derbi için iki farklı koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 11:29
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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!

Yeni transferlerle gelecek için umutlanan Galatasaray taraftarları, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına damga vurmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!

Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi.

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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!

Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.

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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!
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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!
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