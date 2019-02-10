10 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızlı taraftarlar dev derbi için iki farklı koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 10.02.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 11:29
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