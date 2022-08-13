GALATASARAY HABERLERİ: Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom’dan Sevilla’ya Victor Nelsson resti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, Marcao'yu transfer eden Sevilla, Victor Nelsson için devreye girmişti. Transferde İspanyol ekibin takındığı tavır gerilimi artırdı. Sevilla'nın kancayı attığı Victor Nelsson için yaptığı teklif, G.Saray cephesinden sert bir karşılık buldu. Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılıların kasasından geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeli çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre; Cimbom, Nelsson için serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'yu istiyor. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, 23 yaşındaki oyuncunun aklını çelerek bu transferi Marcao örneğindeki gibi daha ucuza bitirmeyi planlıyor. Fakat oyuncunun 4 yıllık kontratı nedeniyle G.Saray'ın eli daha güçlü. İlk temaslarda Aslan'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerilse de bu teklif hemen geri çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim 20 milyon Euro nakit artı bonuslar karşılığında oyuncunun ayrılmasına sıcak bakabileceği mesajını Endülüs ekibine iletti. VICTOR NELSSON KİMDİR? Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu. Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı. Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...