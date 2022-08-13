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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom’dan Sevilla’ya Victor Nelsson resti

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti

Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle başlayan ve 2022-2023 sezonu için iddialı bir kadro kuran Galatasaray'da, oyuncularına da talipler çıkıyor. La Liga ekibi Sevilla, Marcao'nun ardından sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson için de devreye girmişti. Sportif direktör Monchi'nin takındığı tavır tepki alırken, Cimbom'dan rest geldi ve gerilim tavan yaptı. İşte Victor Nelsson için istenen bonservis bedeli ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.08.2022- 06:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 06:46
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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom’dan Sevilla’ya Victor Nelsson resti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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