Cimbom transferde gözünü kararttı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 ile geçen Galatasaray'da, yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında ise Giresunspor'u konuk edecek. Cimbom, sahasında oynayacağı mücadeledeyi de kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor. Transferin en iddialı takımı sarı kırmızılılar, üst üste bombaları patlatarak taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Cimbom'da, transfer operasyonunun bitmeyeceği öğrenildi. Aslan, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yüksek kalitede isimleri kadrosuna katmıştı. Dursun Özbek ve yönetiminin, yüksek kalibrede transferlere devam edeceği aktarıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferlerden memnun olduğu kaydedildi. Sarı kırmızılılarda, en az 3 bölgeye daha transfer yapılması bekleniyor. Cimbom, Victor Nelsson'un satışına göre bu sayısı daha da artırabilir. Galatasaray'da asıl hedef ise hücum bölgesine takviye. Alexis Sanchez'in elden kaçmasının ardından gözler başka adaylara çevrildi. Araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği futbolcu için harekete geçti. Okan Buruk'un da flaş transfere onay verdiği belirtildi. İşte o yıldız... G.SARAY'DAN GABIGOL BOMBASI! Alexis Sanchez transferinden istediğini alamayan Galatasaray, Gabigol için harekete geçti. Aslan, Flamengo'da mutsuz olan ve yeniden Avrupa macerasına atılmak isteyen Brezilyalı yıldız için bonservis görüşmelerine başladı. Dursun Özbek ve yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ve tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. 1.78 boyundaki forvetin, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve İstanbul'a gelmeyi istediği öne sürüldü. Hücum hattının her yerinde görev alan Gabigol'ün, takım içinde büyük bir farklılık yaratması bekleniyor. Gabigol'ün transferiyle birlikte Okan Buruk'un da eli çok rahatlayacak. Sarı kırmızılıların, Brezilyalı süperstar için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli tekli etmesi bekleniyor. Flamengo'nun bonservis isteği ise 8-9 milyon Euro civarında. Gabigol'ün güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olarak belirlendi. Golcü oyuncunun, Flamengo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Gabigol, 2022 yılında Flamengo'da 45 çıktı. Yıldız forvet, 45 karşılaşmada 21 gol atarak dikkat çekti. Gabigol ayrıca 3 de asist kaydetti. Gabigol, ülke milli takımında ise 18 karşılaşmada boy gösterdi. Bu 18 maçta ise 5 gol attı. Gabigol kariyerinde, Inter, Santos ve Benfica gibi ekiplerde de boy gösterdi. Gabigol için Inter, 2016 yılında 29.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Flamengo da 2020 yılında Inter'e 17.5 milyon Euro ödeyerek Gabigol'ün bonservisini almıştı