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Cimbom transferde gözünü kararttı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Cimbom transferde gözünü kararttı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu sürüyor. Üst üste bombaları patlatan sarı kırmızılılar, transferde çok konuşulacak hamleler yapmıştı. Cimbom, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Transferlere devam edecek olan Aslan, sürpriz bir yıldızın peşine düştü. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Brezilyalı yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.08.2022- 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 09:47
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Cimbom transferde gözünü kararttı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 ile geçen Galatasaray'da, yüzler gülüyor.

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