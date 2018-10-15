    15 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Tam 11 aday... Galatasaray'de sezon başında Gomis'in ayrılmasının ardından forvet transferi yapılmamıştı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Cimbom'da devre arasında yapılacak forvet transferi büyük merak konusu. Ocak ayında Galatasaray'a transfer olması muhtemel golcü isimleri sizler için derledik...

    Giriş Tarihi: 15.10.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 19:02
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    Galatasaray forvete kimi alacak?
    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Luiz Adriano - Spartak Moskova

    31 yaşındaki Brezilyalı Shakhtar'dan Milan'a 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Ancak beklentilerin altında kaldı. Spartak Moskova'ya bedelsiz giden golcü futbolcu geçen sezon 38 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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    Galatasaray forvete kimi alacak?
    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Luiz Adriano - Spartak Moskova

    Luiz Adriano bu sezon başında Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Avrupa Ligi'nde kırmızı kart görüp 3 maç ceza alınca transferden vazgeçildi. Fatih Terim'in özellikle istediği golcü oyuncu ocak ayında yeniden Galatasaray'ın gündeminde olacak.

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    Galatasaray forvete kimi alacak?
    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Oumar Niasse - Everton

    28 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından gözden düşmüştü. Bu sezon artık forma giymesi artık imkansızlaştı. 2020 yılına kadar kulubüyle sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında kiralanması tekrar gündeme gelecek.

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    Galatasaray forvete kimi alacak?
    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Oumar Niasse - Everton

    1.82 boyundaki golcü futbolcu Everton'a Lokomotiv Moskova'dan 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Bir dönem Akhisarspor'da oynayan Senegalli forvetin Süper Lig'i tanıması avantaj...

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    Galatasaray forvete kimi alacak?
    Galatasaray forvete kimi alacak?

    Mbaye Diagne - Kasımpaşa

    Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli forvet 8 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 1.91'lik Diagne'nin yüksek bonservisi nedeniyle transfer zor görünüyor.

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