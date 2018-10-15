Galatasaray forvete kimi alacak?

Tam 11 aday... Galatasaray'de sezon başında Gomis'in ayrılmasının ardından forvet transferi yapılmamıştı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Cimbom'da devre arasında yapılacak forvet transferi büyük merak konusu. Ocak ayında Galatasaray'a transfer olması muhtemel golcü isimleri sizler için derledik...