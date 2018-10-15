    15 Ekim 2018, Pazartesi

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    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında sözleşmesi sona erecek isimlerin listesi belli oldu.

    Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:24
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    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    İşte Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcular arasında sözleşmesi sona erecek isimler:

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    • 37
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    Ryan Babel - Beşiktaş

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    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    Martin Skrtel - Fenerbahçe

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    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    Gökhan Töre - Beşiktaş

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    • 37
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...
    Bir dönem kapanıyor! Sezon sonu ayrılık...

    Roman Neustadter - Fenerbahçe

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