04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Süper Lig'İn 16. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma esnasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih terim'in tribündeki halleri dikat çekti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 21:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 06:51
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Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda Fatih Terim'in bu görüntüleri maça damga vurdu.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim, maçı izlediği locada beraberlik sonrası adeta yıkıldı ve sinirlendi.

İŞTE O ANLAR...

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