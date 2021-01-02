Galatasaray - Antalyaspor maçına Fatih Terim damga vurdu! İşte o anlar

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.