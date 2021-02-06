06 Şubat 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! "Küfür..."

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde taraftar krizi yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler..." açıklamasında bulundu. İşte Terim'i isyan ettiren o anlar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 19:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 20:03
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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! Küfür...

Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim yayıncı kuruluşa verdiği röportajda sert ifadeler kullanmıştı.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! Küfür...

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için 150 kadar sağlık çalışanı stada alındı" derken, Terim kendisine küfür edildiğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! Küfür...

Terim açıklamasında "Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler..."

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! Küfür...

"6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler..."

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim'den taraftar isyanı! Küfür...

"Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor" şeklinde konuşmuştu.

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