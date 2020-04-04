04 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren tecrübeli futbolcu, İtalyan basınına verdiği röportajda 2012/2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaştıkları mücadeleyle ilgili itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 19:30
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Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

Felipe Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

SAKALIM UZADIĞI İÇİN BANA DAHA FAZLA SAYGI DUYACAKLAR

"Sakalım biraz uzadı, böylece bana sahada daha saygı duyacaklar. Evimde ailemleyim ve 4 çocukla yapacak çok şey var. Brezilya'da da durum farklı değil, İtalya'daki kadar acil bir durum yok. Tanrı bizim yardımcımız olsun."

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Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

MAÇ İZLEYEMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM

"Gelecekte nerede olacağım bilmiyorum ancak futbol dünyasında kalacağım çünkü benim dünyam bu. Oynadığım gerçeğinin dışında sporu konuşmayı ve izlemeyi de seviyorum. Şu anda maç izleyemediğim için çok üzgünüm."

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Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

İSPANYA'DAN İTALYA'YA GİTTİĞİMDE SEVİYE ATLADIM

"Prandelli bana orta sahada oynamanın taktiksel seviyedeki gerekliliklerini öğretti. İspanya'dan İtalya'ya gittiğimde, büyük bir seviye atladım. Kümede kalmaya çalışan bir takımdan, Fiorentina ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gittim. Çok güçlüydük, bu takıma katılmak benim için önemliydi."

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Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

GALATASARAY'DA HARİKA SEZONLAR GEÇİRDİM

"En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus'ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina'da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray'da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya'da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye'de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras'ta da şampiyon oldum ve Libertadores'te yarı finale yükseldik."

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Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPABİLİRİM

"Teknik direktör olur muyum, şu anda konuşmak zor. Bir teknik direktör sadece oyunu bilmemeli, oyuncuların karakterlerini nasıl yönlendireceğini de bilmeli, bu farklı. Asla, asla deme. Futbolu seviyorum, yapabilirim."

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