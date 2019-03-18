Fatih Terim'in Diagne planı ortaya çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in Diagne planı ortaya çıktı. Son olarak Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 23'e yükselten Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi en verimli şekilde kullanmak isteyen Terim, Milli arayı en büyük fırsat olarak görüyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





