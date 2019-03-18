18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtarırken, Galatasaray ise Bursaspor'u harika bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla puan farkı yeniden 6'ya inerken, şampiyonu belirleyecek maçları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:54
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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda.

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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.

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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Bu beraberliğin ardından 8 puana yükselen fark, Başakşehir'in Kayserispor ile berabere kalmasının ardından yeniden 6 puana indi.

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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

26. haftası geride kalan Süper Lig'de lider Başakşehir'in 58, takipçisi Galatasaray'ın ise 52 puanı bulunuyor.

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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

İki takımın bu hafta itibariyle gol averajları da aynı.

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