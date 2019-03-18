18 Mart 2019, Pazartesi
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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtarırken, Galatasaray ise Bursaspor'u harika bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla puan farkı yeniden 6'ya inerken, şampiyonu belirleyecek maçları sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:54
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