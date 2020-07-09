Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve galibiyet hasreti süren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ligin bitimine kısa bir süre kalan gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Akdeniz ekibi karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından 8 oyuncuyu takımdan gönderme kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:11 ABONE OL