09 Temmuz 2020, Perşembe

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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve galibiyet hasreti süren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ligin bitimine kısa bir süre kalan gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Akdeniz ekibi karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından 8 oyuncuyu takımdan gönderme kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:11
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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda kötü gidişat sürerken, Cimbom üst üste 7. maçından da galibiyet çıkaramadı.

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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Aslan'ın bu sonuçla matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmazken, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi ligin bitimine 3 hafta kala yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

İç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Galatasaray, dış transferdeki önceliği yerli transferine verdi.

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Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 8 ismin biletini kesti

Uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bir başka Sivassporlu Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağladı.

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