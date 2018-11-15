    15 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Cezalar Galatasaray'a yarıyor!

    Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor.

    Giriş Tarihi: 15.11.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 07:51
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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.

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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.

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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Takıma olumsuz yansımadı

    Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı.

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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı.

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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Sahada iyi sonuçlar alındı

    Galatasaray, Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

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