    15 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Brezilya dizisi gibi!

    İşte Galatasaray'da 3 sambacının yaşadığı düşüşün perde arkası...

    Giriş Tarihi: 15.11.2018 01:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 07:50
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    Brezilya dizisi gibi!

    Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuları Maicon, Mariano ve Fernando, bu sezon ise büyük bir düşüş yaşıyor.

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    Brezilya dizisi gibi!

    Bonservis maliyetleri 17 milyon 250 bin Euro olan üç sambacının performans kaybının ardında ise yaşadıkları olaylar var.

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    Brezilya dizisi gibi!

    İşte sarı kırmızılı ekipte 3 Brezilyalının performansındaki düşüşün perde arkasında yaşananlar...

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    Brezilya dizisi gibi!

    TRANSFER HABERİ MAICON VE EŞİNİ YIKTI

    23 Ağustos'ta Gomis'i Al-Hilal'e satan Galatasaray, Maicon'u da Suudi Arabistan'a kiralık göndermeye karar verdi. Kulüpler 2.5 milyon Euro'ya anlaştı.

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    Brezilya dizisi gibi!

    Mariano ve ailesi ile o sırada beraber olan Maicon'un telefonu çaldı, Al-Hilal'le yapılan anlaşma söylendi.

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