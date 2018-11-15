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Brezilya dizisi gibi!
İşte Galatasaray'da 3 sambacının yaşadığı düşüşün perde arkası...
Giriş Tarihi: 15.11.2018 01:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 07:50
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