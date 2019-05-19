19 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Başakşehir'den Bajic'in attığı gol sonrası konuk ekibin gol sevinci sırasında ortam bir anda gerildi.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 19:59
  • 1
  • 24
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşarken, taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attılar.

  • 2
  • 24
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Bu esnada tribünlerden atılan bir su pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.

  • 3
  • 24
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Oyuncular arasında da gerginlik yaşanırken, daha sonrasında yedek kulübesinde Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe ile Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor arasında itişme yaşandı.

  • 4
  • 24
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Güvenlik güçleri bölgeye hemen giderken, dördüncü hakem de araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

  • 5
  • 24
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı

Pozisyonları takip eden Cüneyt Çakır; Marcao, İsmail Çipe, Bajic ve Adebayor'a sarı kart gösterdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör