19 Mayıs 2019, Pazar
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Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı
Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Başakşehir'den Bajic'in attığı gol sonrası konuk ekibin gol sevinci sırasında ortam bir anda gerildi.
Giriş Tarihi: 19.05.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 19:59
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