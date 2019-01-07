07 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yunus Mallı: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gündemindeki isimlerden olan Yunus Mallı'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 16:06
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Yunus Mallı: Bırakın Fenerbahçeye gideyim

Sarı lacivertli ekibin kiralık formülüyle renklerine katmayı planladığı Yunus Mallı'ya kulübü Wolfsburg'dan ayrılık izni çıkmadığı kısa süre önce basına yansımıştı.

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Yunus Mallı: Bırakın Fenerbahçeye gideyim

Bu karara rağmen Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakan Yunus Mallı'nın ise ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

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Yunus Mallı: Bırakın Fenerbahçeye gideyim

Milliyet'in haberine göre, sarı lacivertliler'in 1.5 yıllık kiralık teklifini geri çeviren Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye bir de açıklama yapıldı.

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Yunus Mallı: Bırakın Fenerbahçeye gideyim

Alman ekibinin yaptığı açıklamada "Bizim Yunus Mallı'ya ihtiyacımız var. Ona önemli bir yatırım yaptık. Yunus çok çalışıp yakın zamanda eski formunu yakalayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Yunus Mallı: Bırakın Fenerbahçeye gideyim

Öte yandan, Yunus'un ise Alman yöneticilere "Ben forma şansı bulmak, oynamak istiyorum. Eğer burda şans bulamayacaksam bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" dediği öğrenildi.

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