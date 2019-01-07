07 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarında elini hızlı tutmak istiyor. Yönetim ekibi ile toplantı yapan teknik adam Ersun Yanal, Başkan Ali Koç'a transfer listesini ulaştırdı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 18:12
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Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. 4 Ocak'ta başlayan resmi transfer dönemi ile Ali Koç ve yönetim ekibi transfere odaklandı.

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Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Ersun Yanal ve Ali Koç yapılacak transferler hakkında toplantı yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, istediği oyuncuların listesini yönetime verdi.

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Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" diyerek gözünü kararttığını açıklamıştı.

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Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Teknik adam Ersun Yanal ile yaptığı görüşmenin ardından yönetim ekibiyle de görüşen Başkan Ali Koç, kurmaylarına transferde tam yetki verdi.

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Ali Koç Dünya Kupası kaldıran golcüyü getiriyor

Hücum hattına kaliteli bir golcü isteyen Ersun Yanal'ı isteği doğrultusunda hareket edileceği ortaya çıktı.

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