23 Kasım 2018, Cuma
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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler hakkında karar verildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 11:00
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