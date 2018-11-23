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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler hakkında karar verildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 11:00
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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

İşte sarı lacivertlilerde yaşanan o flaş gelişme...

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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim Volkan Demirel...

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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

Başkan Ali Koç, Volkan'ın affedilmesi için özür dilemesi gerektiğini söylemiş, "Ancak bunu yapsa bile hemen dönemez" demişti.

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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

Tecrübeli file bekçisiyle ilgili halen kesin karar verilmedi. Volkan'ın başkan Ali Koç ve gerilim yaşadığı Koeman'dan özür dilemesi halinde, af kapısı sonuna kadar açık. Ocak ayına kadar bu konuda gelişme olabilir.

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Yönetim son noktayı da koydu! Volkan Demirel...

Kadro dışı bırakılan Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönüş şansı tamamen ortadan kalktı.

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