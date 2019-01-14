14 Ocak 2019, Pazartesi

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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ersun Yanal yönetime hedef gösterdi: "Kanat transferi yapın."

Giriş Tarihi: 14.01.2019 21:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 21:18
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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

Sarı lacivertli ekip teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda kanatlarını güçlendirmek için atağa kalktı.

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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

İlk transferini Sadık Çiftpınar'a imza attırarak yapan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için de girişimlerini sürdürüyor.

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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

Güneş'in haberine göre, Ersun Yanal'ın onay veriği bu iki isim için Fenerbahçe beklemeye geçerken tecrübeli teknik adam yönetimden kanat transferi yapılmasını istedi.

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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

Ali Koç'la görüşen Ersun Yanal'ın "Kanat transferi yapılması lazım" ifadeleri sonrası sarı lacivertli ekip de kolları sıvadı ve transfer için iki ismi netleştirdi.

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Yanal istedi: Fenerbahçe kanatlanıyor!

İLK HEDEF KONOPLYANKA

Bu isimlerden ilki Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen ve sarı lavicertli ekibin daha önce de gündemine gelen Ukraynalı yıldız Yehven Konoplyanka.

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