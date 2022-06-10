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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte transfer adına sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İspanya devi, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncu için devreye girdi ve girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.06.2022- 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022- 16:11
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! İşte bonservis bedeli

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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