TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! İşte bonservis bedeli

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Portekizli teknik direktörün raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, eksik bölgeleri bir an önce güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye için girişimlerini hızlandırdı. Bu bağlamda harekete geçen yönetim Portekiz'den 1 transferi tamamlamak üzere. Sarı-lacivertli ekip, orta saha bölgesi için Lincoln Henrique transferini bitiriyor. Fenerbahçe'nin bu transferi için Santa Clara'ya 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor. LINCOLN HENRIQUE KİMDİR? Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Gremio takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. 2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunu America-MG'de kiralık olarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Orta sahasını Lincoln ile güçlendirmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe'nin orta sahada parlayan yıldızı Miguel Crespo için Atletico Madrid devreye girdi. İspanyol devi bir süredir Portekizli orta sahayı izliyor. Atletico Madrid'in Crespo için 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Crespo'ya İtalya ve İspanya'dan da bazı takımların izlediği ifade edildi. 25 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'ye 2021 Eylül'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Portekizli oyuncuyu Vitor Pereira ısrarla istemiş ve takıma kazandırılmıştı. Crespo, bu sezon sarı-lacivertli takımda 29 maça çıktı. Crespo, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Portekizli oyuncu özellikle Galatasaray maçında ortaya koyduğu performans ve golle sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazandı. Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak belirtiliyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun satışından 15 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor. Crespo için önümüzde günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.