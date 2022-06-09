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FENERBAHÇE HABERİ: Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu

FENERBAHÇE HABERİ: Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu

Fenerbahçe'de, yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezonda nokta atışı bir golcü hamlesi yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, geçen sezona damga vuran o santrfor için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.06.2022- 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022- 19:19
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FENERBAHÇE HABERİ: Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu

Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde gaza basıldı.

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