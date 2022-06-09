FENERBAHÇE HABERİ: Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu

Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde gaza basıldı. Portekizli teknik direktör, geniş bir transfer listesi hazırladı ve yönetime sundu. Bu oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç ve yönetimi, kulüplerle de pazarlık halinde. Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertlilerde hedef forvet transferi. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, golcü transferinde nokta atışı yapmak istiyor. Fenerbahçe, forvet transferinde Wout Weghorst, Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar ve Haris Seferovic gibi yıldızlarla ilgileniyordu. Jorge Jesus'un forvet bölgesine 2 oyuncu istediği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik direktörün, sırtı dönük oynayabilen, kafa toplarına hakim bir futbolcu istediği belirtildi. Jesus'un oluşturacağı sistemde bu profilde bir futbolcunun önem taşıdığı belirtildi. Menajerler tarafından önerilen isimleri de değerlendiren yönetimin önüne sürpriz bir oyuncu geldi. Yönetimin o golcüyü Jesus'un önüne sunduğu ifade edildi. Jesus'un, ise yıldız oyuncu için 'alabiliyorsak mutlaka alalım' dediği öne sürüldü. İŞTE F.BAHÇE'NİN YENİ GOLCÜ ADAYI! Fenerbahçe, bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Sarı lacivertliler, geçen sezon Championship'e damga vuran 27 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Sırp golcünün de iyi bir yıllık ücret sunulması halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefinin bulunmasının da Mitrovic'i cezbettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mitrovic'i ikna etse de Fulham'ın şartlarını kabul etmesinin zor olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin yine de Mitrovic'in durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde hamle yapacağı ifade edildi. GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU! Aleksandar Mitrovic, geçen sezon Fulham formasıyla 46 maçta görev aldı. Yıldız santrfor, 46 karşılaşmada 43 gol kaydetti. Mitrovic 7 de asist yaptı. Sırp oyuncu, ülke milli takımında da 72 maça çıktı. Mitrovic, 72 maçta ise 45 gol attı. Geçen sezon İngiltere'ye damga vuran 1.89 boyundaki Mitrovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Mitrovic'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Aleksandar Mitrovic kariyerinde, Newcastle, Anderlecht ve Partizan gibi takımlarda da forma giydi. Fulham, 2018 yazında Mitrovic için 24.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.