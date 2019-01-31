31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tolgay, Fenerbahçe formasıyla da pozunu verdi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 16:34
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Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için uğraşan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan transferi nihayet sona erdi.

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Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den Beşiktaş'ta kazandığı rakamın aynısı alacak.

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Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Beşiktaş, pazarlıkların başında Tolgay Arslan için 5 milyon Euro Şener Özbayraklı'yı isterken ilerleyen süreçte iki kulüp arasındaki anlaşma nihayet sağlandı.

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Tolgay Arslan Fenerbahçede!

İŞTE O POZ...

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