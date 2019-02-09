09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Tartışma alevlendi: "F... off" küfür mü?

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi sahasında ağırladığı ve ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye damga vuran an, Alper Ulusoy'un "f... off" dediği gerekçesiyle Roberto Soldado'ya kırmızı göstermesi oldu.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 02:18
  • 1
  • 15
Tartışma alevlendi: F... off küfür mü?

Soldado'nun kırmızı kartla oyundan atılmasına Fenerbahçe camiası büyük tepki gösterirken Alper Ulusoy hem sosyal medyada taraftarlar hem de spor yorumcuları tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

  • 2
  • 15
Tartışma alevlendi: F... off küfür mü?

Bu pozisyon sonrası verilen kırmızı kart kararı haliyle tartışmaları da beraberinde getirdi: "f... off" küfür mü?

  • 3
  • 15
Tartışma alevlendi: F... off küfür mü?

İngilizcede "f..k" kelimesi fiil bakımından cinsel manaya gelse de "f... off", "f... it" veya "f... yeah" (Bu bağlamda kelimeler hadi oradan, boşver gitsin veya işte bu! biçiminde çevrilebilir) şeklindeki kullanımlarla cinsel içerikten kurtulup bir tepki/ünlem haline geliyor.

  • 4
  • 15
Tartışma alevlendi: F... off küfür mü?

Yani özet olarak, kelime bu biçimde boyut değiştirdiğinde küfür anlamından uzaklaşıyor ve şaşkınlık, tepki, korku, mutluluk veya tiksinme içerikli ünlem olarak kullanılıyor.

  • 5
  • 15
Tartışma alevlendi: F... off küfür mü?

"F... off" ünleminin İngilizcede "piss off" ve "sod off" şeklinde benzer fakat daha hafif olan kullanımları da bulunuyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör