27 Ocak 2020, Pazartesi

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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gustavo eski takım arkadaşı Ricardo Rodriguez hakkında taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 21:03
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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçerken transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...

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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

TFF'nin Fenerbahçe'ye 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulaması sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği isimleri elinden çıkararak bütçede artıya geçmek isterken, Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan taraftarları heyecanlandıran bir transfer haberi geldi.

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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

RICARDO FENERBAHÇE'Yİ SORDU!

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi... Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez...

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Taraftara müjde! Yıldız futbolcu Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi. Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu.

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