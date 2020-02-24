24 Şubat 2020, Pazartesi
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Sosyal medyayı salladı! Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip evinde 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine tecrübeli ismin getirlmesini yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 00:34
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